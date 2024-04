Leilão: Eletrobras vence 3 lotes de linhas de transmissão a ser construídas no CE

Eletrobras vai operar três lotes que passam pelo Ceará e um em Santa Catarina Crédito: Beth Santos/Secretaria-Geral da PR

Por sua vez, a Energisa arrematou o lote 12, com obras nos estados do Maranhão e Piauí, mas com conexão direta com o Ceará, via lote 1. Ao todo, o volume de investimentos previstos apenas para os lotes relacionados direta ou indiretamente ao Estado somam R$ 6,3 bilhões em investimentos previstos, sendo pouco mais de R$ 5,3 bilhões da Eletrobras e quase R$ 1 bilhão da Energisa. O leilão da Aneel teve o segundo maior volume de investimentos contratados, em seus 15 lotes, totalizando R$ 18,2 bilhões em investimentos diretos. Também está prevista a construção de 6.464 km de novas linhas de transmissão, com estimativa de geração de quase 35 mil empregos, conforme a agência reguladora.

Confira como foi o leilão: Mais de 20 empresas ou consórcios participaram da disputa, que teve o Grupo EDP como segundo maior vencedor ao arrematar três lotes, concentrados na região do chamado Matopiba (Maranhão,Tocantins, Piauí e Bahia). O grupo foi o primeiro a produzir moléculas de hidrogênio verde (H2V) em projeto-piloto com fins comerciais no Ceará, no dia 19 janeiro de ano passado, e tem uma usina termelétrica no Estado. Voltando a falar dos lotes de linhas de transmissão arrematados no leilão da Aneel e que têm obras a serem construídas no Ceará (ou conexão com o Estado), a previsão é de que eles gerem cerca de 11,9 mil empregos, com uma extensão de 2.385 quilômetros. Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), os traçados referenciais das linhas licitadas foram planejados buscando evitar ou minimizar interferências em regiões como áreas urbanas, terras indígenas, unidades de conservação, entre outras. Para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, essas obras irão complementar os empreendimentos outorgados nos dois leilões realizados em 2023 e trarão mais segurança energética ao País. "Com este certame, serão R$ 56 bilhões de novos investimentos na expansão da transmissão de energia pelo Brasil”, disse, considerando também outros valores a serem investidos. “Estamos falando na capacidade instalada de mais de 23 GW em geração renovável nas regiões Norte e Nordeste até 2033”, complementou.