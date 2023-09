Shopping Giga Mall inaugura primeira fase com 80% comercializado

Ao todo são 300 lojas que abrem as 11 horas desta quinta-feira, 28, para o público de varejo e atacado

A estimativa é de que sejam recebidas mais de 10 mil pessoas por dia nos dois pavimentos, até o final do ano.

O empreendimento é dividido por andares. O térreo é exclusivo para atacado e o primeiro andar, pra varejo. Ao todo são 300 lojas que abrem as 11 horas desta quinta-feira, 28, para o público de varejo e atacado.

O mais novo polo de moda de Fortaleza, o Shopping Giga Mall , foi inaugurado nesta quinta-feira, 28. Localizado na Messejana, a fase um do empreendimento representa dois terços da área total, contendo atualmente 70 mil metros quadrados de área construída, e já tem 80% comercializado.

Ainda tem lojas para ocupar nossa dos espaços. Aluguéis com condomínio na faixa de 2 mil reais. Entrega das chaves 64 mil para lojas com 6 metros quadrados (que é a maioria do empreendimento). A segunda fase será comercializada em 2024.

"Esse é um valor até abaixo do mercado, ou equivalente ao comércio de rua, o que vai fazer com que o lojista venha pra cá, traga o seu público e faça um novo", afirma Regis Tavares, superintendente do Giga Mall.

De acordo com o shopping, ainda não há estimativa de volume de venda. Isso deve ser feito após os primeiros 15 dias de funcionamento.

Com informações de Paloma Vargas

