O POVO é finalista com dois projetos no Prêmio Mulher ArcelorMittal

Na etapa de classificação foram escolhidos três projetos de cada categoria em cada estado participante. Para a categoria imprensa, foram escolhidas reportagens com temas de transformação social, publicadas em veículos reconhecidos no mercado.

O POVO é finalista da 3ª Edição do Prêmio Mulher ArcelorMittal com dois projetos na categoria imprensa. O " Legados " e a série de reportagem " O Futuro da Indústria Sustentável ", produzidos pela editoria de Economia, são assinados pela jornalista Carol Kossling.

A série de reportagem "O Futuro da Indústria Sustentável", estruturada em três episódios publicados na versão impressa do O POVO e no OP +, aborda, dentre outros pontos, o papel da ecoinovação, das startups e do ESG na transformação do setor.

O material coordenado pela editora de Economia, Beatriz Cavalcante, texto e produção de Carol Kossling, tem duas edições já publicadas e entra em 2024 na sua terceira temporada.

"Foi uma boa surpresa O POVO emplacar na primeira edição do Prêmio no Ceará dois projetos. O Legados foi construído de forma coletiva por muitos talentos da redação, que vão da presidência ao design, incluindo áreas operacionais. E o Futuro da Indústria também teve a participação de outras áreas. Ver os dois em destaque é motivo de muito orgulho para todas nós. Juntas somos mais fortes", comentou a jornalista Carol Kossling.

Sobre os projetos indicados, a jornalista ainda justifica: "O Legados por contar histórias de empresários que deixam sua contribuição para a sociedade e a economia local, e O Futuro da Indústria Sustentável por tratar de agendas dentro do ESG, tão relevantes para o novo momento mundial que estamos passando."

As inscrições para a 3ª Edição do Prêmio Mulher ArcelorMittal foram iniciadas em outubro de 2023 e finalizadas em fevereiro de 2024.

No início de abril, todas as finalistas do Ceará passarão por uma imersão na Arcelor Mittal no Pecém. O resultado oficial do prêmio será divulgado, em evento presencial, no dia 22 de maio.