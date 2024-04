Capacitação em inovação no Ceará começa temporada de palestras; veja como participar

Iniciativa tem o objetivo de estimular o surgimento de novos negócios e impulsionar o desenvolvimento da inovação no Estado

A Trilha da Inovação, por meio do programa Corredores Digitais, vai percorrer as regiões de planejamento cearenses por meio de palestras de descobrimento e workshops de criação de times e soluções inovadoras até a primeira quinzena de abril.

A iniciativa, realizada pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece), tem como objetivo impulsionar o surgimento de novos negócios e estimular o desenvolvimento da inovação no Estado.

O movimento está estruturado com conteúdos online e presenciais para atender as necessidades do público.