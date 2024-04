Operadora vai ofertar vagas exclusivas para mulheres em Fortaleza

A seleção acontecerá nos dias 20 e 21 de março. Segundo a Brisanet, a iniciativa vai colaborar com o fortalecimento da inclusão no ambiente de trabalho

A Brisanet vai abrir uma seleção exclusiva para mulheres em Fortaleza e região metropolitana. Ao total, serão ofertadas 63 vagas para os cargos de operadora de serviços de campo e agentes de coleta.

A seleção ocorrerá nos dias 20 e 21 março, a partir das 9h, na loja Brisanet localizada na Avenida Washington Soares.

As candidatas interessadas devem comparecer à seleção com currículo impresso e documento de identificação com foto. Também é necessário que as profissionais tenham Carteira Nacional de Habilitação (CNH) A ou B.