Saldo líquido de emprego formal no Caged é o melhor para janeiro desde 2021

Após a criação de 440.006 vagas em dezembro de 2023 (dado revisado nesta sexta-feira, 15), o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 180.395 carteiras assinadas em janeiro de 2024, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho.

O resultado de janeiro de 2024 é o melhor para o mês desde 2021, quando foram criados 257.059 postos de trabalho - a série histórica do Novo Caged foi iniciada em 2020.

O resultado do primeiro mês de 2024 decorreu de 2.067.817 admissões e 1.887.422 demissões.