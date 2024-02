Abilio Diniz está internado com pneumonia; quadro é considerado difícil

O empresário viajou em janeiro para Aspen, no Colorado (EUA). Ele se sentiu mal e voltou às pressas para o Brasil

Abilio Diniz, 87 anos, está internado no Hospital Albert Einstein com pneumonia - a informação foi confirmada pela assessoria do empresário.

De acordo com fontes próximas, Diniz está internado há três semanas e o quadro é considerado "difícil". A assessoria não informou mais detalhes.

O empresário viajou em janeiro para Aspen, no Colorado (EUA), enquanto se recuperava de duas cirurgias no joelho. Ele se sentiu mal e voltou às pressas para o Brasil.