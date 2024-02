Preços da gasolina e diesel na Petrobras estão acima da PPI; entenda efeito

Levantamento aponta que a gasolina e o diesel comercializados pelas refinarias da Petrobras estão acima do Preço de Paridade Internacional (PPI) . Os dados indicam que os preços estão mais elevados do que o considerado ideal, conforme as variações do mercado internacional.

Os dados foram calculado nessa sexta-feira, 16, e refletem as comparações dos preços das refinarias nacionais de hoje com o PPI calculado considerando importações negociadas no dia útil anterior, pontua a Abicom.

A movimentação de preços mais recente foi o reajuste feito pela Acelen, refinaria privada localizada no Polo Aratu-BA, que aumentou o preço da gasolina em 19 centavos por litro.

Assim, destaca o relatório da Abicom, "o mercado internacional e o câmbio pressionam os preços domésticos", fazendo com que o PPI acumule uma diferença de 8 centavos em relação ao preço da Petrobras.

No caso do diesel, que não sofreu reajuste recente, o PPI acumula uma diferença de 29 centavos por litro em relação ao preço praticado pela Petrobras.

De acordo com a análise de cenário da Abicom, a situação no fechamento dessa semana pode ser explicada pela "estabilidade no câmbio e nos preços de referência do óleo diesel e da gasolina no mercado internacional".