Queda do petróleo reduz defasagem do preço do diesel no Brasil e alinha gasolina, diz Abicom

A forte queda do preço do petróleo reduziu a defasagem do preço do diesel no mercado brasileiro em relação ao mercado internacional e fez a gasolina ficar praticamente alinhada, informou nesta segunda-feira, 5, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), com dados do fechamento de sexta-feira.

Depois de ensaiar altas acima dos US$ 80 no início da semana passada, o petróleo opera instável, entre pequenas altas e quedas, cotado perto dos US$ 77 o barril do tipo Brent por volta das 10 horas (de Brasília).

De acordo com a Abicom, nas refinarias da Petrobras o preço do diesel está 7% mais baixo do que a parte norte-americana do Golfo do México, região usada como parâmetro para as oportunidades de importação de combustíveis. Já o preço da gasolina está alinhado com o preço internacional.