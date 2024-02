Detran-CE divulga calendário de licenciamento de 2024; veja como pagar

Para as motocicletas o valor é de R$ 172,49 e R$ 201,23 para demais veículos. A data será de acordo com o número final da placa dos veículos

O condutor tem também a opção online por meio do site oficial do Detran-CE, na Central de Serviços ou pelo WhatsApp oficial do órgão, disponibilizado no número (85) 3195-2300.

No caso de domicílio cadastrado, os extratos serão enviados via Correios.

Confira abaixo como emitir o boleto pelo WhatsApp

Após o usuário entrar em contato pelo WhatsApp, o órgão solicitará a placa e o código do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

Após o envio, o condutor receberá o extrato de licenciamento anual em PDF, junto ao boleto para pagamento, além da linha digitável do boleto, de forma fácil e rápida.

Licenciamento de 2024: o que acontece se o condutor não realizar o pagamento?

A entidade ressalta que trafegar com o CRLV irregular configura infração gravíssima, com 7 pontos no prontuário da CNH do proprietário, multa no valor de R$ 293,47, bem como o recolhimento (remoção) do veículo, em caso de fiscalização.