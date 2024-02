Receita Federal atualiza tabelas de isenção Imposto de Renda; confira

Principal novidade é o aumento no valor de participação nos lucros em que o contribuinte estará isento, que passou de pouco mais de R$ 7,4 mil para aproximadamente R$ 7,6 mil

A Receita Federal publicou uma instrução normativa atualizando as tabelas progressivas do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF), com base na medida provisória que isentou quem ganha até dois salários mínimos (ou R$ 2.824) de pagar o tributo.

A principal mudança foi o aumento do valor da faixa de isenção relacionada à participação em lucros, que passou de R$ 7.407,11 para R$ 7.640,80. Também foi detalhada a base de cálculo da tabela anual para quem for declarar em 2025.

Confira como ficam as tabelas com as atualizações!



Participação no lucro

Valor anual: De 0,00 a 7.640,80 / Alíquota: 0% / Parcela a deduzir: R$ 0