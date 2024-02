5 principais mudanças do Imposto de Renda 2024

Especialistas esclarecem as atualizações e novidades na declaração do IRPF

A época do ano para declarar o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) está chegando e muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como fazer e o que mudou de um ano para o outro. Para o ano de 2024, as mudanças na declaração, segundo a economista Gecilda Esteves e o advogado tributário Júlio Caires, trazem atualizações significativas. Como desoneração para milhões de contribuintes, atualização da faixa de isenção, introdução do desconto simplificado e muito mais.

“Prepare-se para declarar de forma mais inteligente e econômica”, diz o advogado tributário Júlio Caires. Apesar de a Receita Federal não ter divulgado muitos detalhes, o período estabelecido para a declaração é de 15 de março e 31 de maio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É importante lembrar dos documentos pessoais CPF, título de eleitor, RG, comprovante de residência atualizado e os documentos que comprovem a sua renda financeira”, explica a economista Gecilda Esteves.