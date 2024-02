Bancos: saiba como fica o funcionamento nesta quarta-feira de Cinzas

Repórter no OPOVO

As instituições financeiras não abriram nem na segunda e nem na terça-feira. Os trabalhos serão retomados nesta quarta, dia 14, a partir de 12 horas

Depois de dois dias seguidos de agências fechadas em razão do Carnaval, os bancos retomam atendimento nesta quarta-feira, dia 14, a partir do meio-dia, no horário local. O encerramento está previsto para o expediente normal de fechamento das agências, segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

A entidade reforça ainda que nas localidades em que as agências bancárias fecham normalmente antes das 15 horas, o início do expediente será antecipado para garantir o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público.