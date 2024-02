Morre Luiza Trajano Donato, fundadora do Magazine Luiza

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

Comerciante e empresária, Luiza morreu aos 97 anos. Ela é tia da atual presidente do Conselho de Administração da empresa, Luiza Helena Trajano

Faleceu na madrugada desta segunda-feira, dia 12, a fundadora do Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato, aos 97 anos. Ela é tia da atual presidente do Conselho de Administração da empresa, Luiza Trajano.

O velório será realizado no São Vicente de Paula, das 10 às 16h, e o sepultamento no Cemitério da Saudade, no Centro de Franca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Natural de Cristais Paulista, no interior de São Paulo, Luiza Donato Trajano é conhecida por ter sido uma vendedora muito popular em Franca.