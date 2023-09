Luiza Trajano, que está no Marrocos, afirma que brasileiras que participam de evento estão bem

A presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Trajano, que está no Marrocos participando de um evento sobre mulheres empreendedoras, disse à reportagem ter sentido "muito pouco" o terremoto ocorrido na noite de ontem, 8. "A cama tremeu um pouquinho", afirmou.

Luiza disse que o evento tem a participação de cerca de 50 mulheres brasileiras e que todas estão bem. O encontro, chamado Desert Woman Summit Brasil, é realizado na região de Errachidia, a quase 500 km de distância do epicentro do terremoto.

O terremoto de magnitude 6,8 na escala em Marrakesh, no norte do país, deixando pelo menos 1.037 mortos e 1.200 feridos. Destes, mais de 700 estão em estado grave, segundo informações do governo. O número de vítimas deve aumentar ainda mais à medida que buscas continuam e equipes de resgate chegam a áreas remotas.