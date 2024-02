Carnaval 2024: Veja o que funciona na segunda-feira, 12, em Fortaleza

Devido aos festejos do Carnaval 2024 , empreendimentos essenciais para os fortalezenses funcionarão em regime especial . Para auxiliar na programação, O POVO preparou uma lista com os horários dos serviços disponíveis na próxima segunda-feira, 12.

Realiza atendimentos e manutenções em regime de plantão durante a segunda-feira na Capital e no interior. As lojas e núcleos de atendimento estarão fechados e retomarão o atendimento na quarta-feira, 14, a partir das 12h.

Padarias

Segundo o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará (Sindipan), as padarias terão funcionamento normal no Carnaval.

Lotéricas

Fechadas.

Centro do Dragão do Mar de Arte e Cultura

Cinema do Dragão, Planetário Rubens de Azevedo e Museu da Cultura Cearense (MCC) não funcionarão.

Equipamentos culturais da Secult em parceria com o Instituto Mirante em Fortaleza

Fechados durante todo o Carnaval.