Custo da construção por metro quadrado sobe para R$ 1.593,8 no Ceará

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Com alta de 0,76% em janeiro, o custo da construção, por metro quadrado, chegou a R$ 1.593,80, no Ceará. O percentual é acima do índice nacional, que chegou a 0,19% em janeiro. Os dados são do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) e foram divulgados nesta quinta-feira, 8 de fevereiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Ceará, no acumulado dos últimos 12 meses, o indicador ficou em 3,25%. De acordo com a pesquisa, do custo total da construção, R$ 920,65 são relativos aos materiais e R$ 673,15 à mão de obra.

Apesar disso, o valor ficou próximo ao de dezembro de 2023 (0,24%). Com relação a janeiro de 2023, o resultado demonstra queda de 0,54 ponto percentual (0,81%). Já a parcela dos materiais apresentou variação de 0,14%, iniciando o ano com queda de 0,13 p.p. em relação a dezembro do ano anterior, quando registrou 0,27%. Na comparação com o índice de janeiro de 2023 (-0,03%), houve aumento de 0,17 ponto percentual. Com o resultado, o acumulado dos últimos 12 meses ficou em 0,23% na parcela dos materiais e 5,65% na parcela da mão de obra.