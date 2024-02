Ceará apresenta o 3º melhor resultado do Brasil no varejo, em 2023

Pesquisa do comércio do IBGE, centro. Crédito: FÁBIO LIMA

O volume de vendas no comércio varejista cearense cresceu 8,3% em 2023 e, com isso, apresentou o terceiro melhor resultado do Brasil, atrás apenas de Tocantins e Maranhão. O percentual é muito acima do que o registrado no País no acumulado do ano, com 1,7%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira, 7 de fevereiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que trouxe resultados do varejo relacionados à dezembro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além disso, quando comparado à dezembro de 2022, houve um aumento de 6%. Contudo, na passagem dos meses de novembro para dezembro, o setor apresentou uma queda de 0,7%.

Play

Já o setor que mais se destacou foi o de material de construção (15,6%), seguido por veículos, motocicletas, partes e peças (14,6%). A categoria de atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo teve uma retração de 2,2%. Entenda o cenário nacional do comércio

As vendas do comércio varejista no País recuaram 1,3% na passagem de novembro para dezembro. É o segundo resultado efetivamente negativo para 2023, fora da faixa de variação entre -0,1% e -0,5%, e o de maior amplitude. Apesar disso, o varejo encerrou o ano no campo positivo, acumulando 1,7%, resultado superior a 2022 (1,0%).

"No ano anterior, o resultado havia sido de 1,0% de crescimento, portanto, em 2023, observamos um resultado maior que em 2022, mantendo a tendência de 6 anos consecutivos de crescimento. Também setorialmente, falando em varejo ampliado, observamos uma disseminação de resultados positivos, com apenas 4 das 11 categorias no campo negativo", avalia o gerente da pesquisa, Cristiano Santos. Sete das onze atividades pesquisadas no âmbito do varejo ampliado fecharam o ano no campo positivo, sendo que as principais foram veículos e motos, partes e peças (8,1%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (4,7%) e combustíveis e lubrificantes (3,9%). "O crescimento em Veículos e motos, partes e peças representa uma retomada do setor, que passou um tempo com poucas receitas, principalmente depois da pandemia. O setor observou uma queda muito grande e uma recuperação muito lenta após vários fechamentos nos anos anteriores. O resultado de 2023 representa uma retomada a uma certa normalidade", destacou o gerente.