Valor da cesta básica em Fortaleza cai 9% em 12 meses, aponta Dieese

Cesta básica em Fortaleza apresenta queda de preço desde o ano passado Crédito: Samuel Pimentel

O custo da cesta básica caiu em Fortaleza no mês de janeiro e custou R$ 618,32. Esse montante representou uma queda de 1,91% no preço em relação ao mês anterior e de 9,05% em relação a janeiro do ano passado, conforme levantamento do Dieese. Na comparação com outros estados, o movimento de queda no valor da cesta em Fortaleza foi único no Brasil neste período. As elevações mais importantes ocorreram em Belo Horizonte (10,43%), Rio de Janeiro (7,2%), Brasília (6,27%) e Goiânia (6,18%). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com os dados, em janeiro, os produtos que mais contribuíram para a redução do preço da cesta básica foram o tomate, com queda de 26%, seguido da farinha (-1,75%) e leite (-0,97%).

No caminho contrário, apresentaram alta em relação ao mês anterior o feijão, com aumento acumulado de 12,98%, além do arroz (+9,69%). Em janeiro, três dos 12 produtos analisados pelo Dieese apresentaram queda nos preços. Vale destacar que o valor final obtido pelo Dieese leva em consideração o consumo de uma pessoa adulta. O Dieese também analisou o gasto com alimentação de uma família padrão com quatro pessoas (dois adultos e duas crianças) e esse custo chegou a R$ 1.854,96. "Comparando o custo da cesta com o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social (7,5%), verifica-se que o trabalhador fortalezense remunerado pelo piso nacional comprometeu, em janeiro de 2024, 47,34% do seu salário para comprar os alimentos básicos para uma pessoa adulta", diz o Dieese. Peso da cesta básica diminuiu Analisando a série histórica recente de preços da cesta básica em Fortaleza é possível nota uma clara deflação. No semestre, o valor acumula queda de 6,53%. Já no período de 12 meses, a queda chega a 9,05%. Em janeiro de 2023, o valor da cesta básica na Capital alcançava R$ 679,81.

Play

No período, entre os itens que mais caíram de preço destacam-se o tomate (42,2%), o óleo (22,58%) e o feijão (11,56%). No caminho contrário, o arroz apresentou alta de 23,48% no período. Dentro desse mesmo recorte analisando janeiro de 2023 com janeiro de 2024, enquanto a Capital apresentou queda de preços, nove outras capitais apresentaram alta. O principal destaque negativo ficou por conta de Florianópolis (5,21%), Curitiba (4,47%) e Porto Alegre (4,47%).