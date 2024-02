IPTU Fortaleza 2024: desconto de até 12% encerra nesta quarta; entenda

Já o contribuinte que optar pelo parcelamento dos tributos poderá fazê-lo, sem desconto, em até 11 vezes Crédito: FCO FONTENELE

Encerra nesta quarta, 7, o prazo para os contribuintes de Fortaleza pagarem o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) com até 12% de desconto. Isso porque, quem pagar o tributo em cota única juntamente com a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU), conhecida como Taxa do Lixo, pode obter tal abatimento. Veja mais abaixo como conseguir. Já quem optar pelo parcelamento dos tributos poderá fazê-lo, sem desconto, em até 11 vezes. Sendo que cada parcela tem o valor mínimo de R$ 75,57, com vencimento no quinto dia útil de cada mês.

Para quem fez adesão ao Nota Fortaleza, esse desconto pode chegar até 10%. O programa estimula o cidadão a pedir o CPF na Nota Fiscal de Serviço e dá descontos de 1%, 1,5% e 2%, a partir de uma pontuação que tem como base o valor das notas emitidas e o valor venal do imóvel. Já a TMRSU dá descontos para pagamento em cota única de 10%, 7,5% e 5%, também com vencimento no quinto dia útil de fevereiro, março e abril. As parcelas também podem ser pagas em até 11 vezes com boleto disponível no site.

Os descontos são concedidos apenas aos contribuintes que estão adimplentes com o Município nos anos anteriores. Alíquota do IPTU 2024 não tem reajuste O IPTU 2024 não sofreu nenhum reajuste na alíquota, tendo sido lançada apenas a correção do IPCA-e, no valor de 4,72%, como previsto em lei. Este ano, o imposto em Fortaleza alcança um total de 836.798 imóveis. Desse total, 210.163 imóveis foram beneficiados com isenção e imunidade do pagamento do IPTU.