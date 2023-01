IPTU 2023 de Fortaleza é disponibilizado para consulta; veja como pagar

O boleto para pagamento em Cota Única com 8%, 6% e 4%, está disponível no site da Secretaria das Finanças

A Prefeitura de Fortaleza disponibilizou, nesta sexta-feira, 6, o acesso às informações do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2023.

A consulta pode ser feita por meio do site da Secretaria Municipal das Finanças, onde o contribuinte terá acesso ao Documento de Arrecadação Municipal (DAM) para pagamento em Cota Única ou parcelado.

Veja abaixo os detalhes de como o pagamento pode ser feito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Opções de descontos e parcelamento

Os contribuintes terão oportunidade de pagar o IPTU em cota única com três opções de desconto: 8%, 6% e 4%, com vencimento no quinto dia útil dos meses de fevereiro, março e abril, respectivamente.

As opções de parcelamento do imposto podem ser feitas em até 11 vezes, devendo cada parcela ter o valor mínimo de R$ 72,16, também com vencimento no quinto dia útil de cada mês. Os descontos são concedidos apenas aos contribuintes que estão adimplentes com o Município nos anos anteriores.

Neste ano, o imposto terá descontos adicionais no pagamento em Cota Única de 1%, 1,5% e 2% para quem realizou o cadastro no Programa Nota Fortaleza até o dia 30 de novembro de 2022.

O desconto da primeira Cota Única mais o do IPTU pode chegar a até 10%, apartir de uma pontuação que tem como base o valor das notas emitidas entre 1º de outubro de 2021 e 30 de setembro de 2022, e o valor venal do imóvel.

Manutenção da alíquota

O IPTU 2023 não sofreu nenhum reajuste na alíquota, tendo sido lançada apenas a correção do IPCA-e, no valor de 5,9%, como previsto em lei.

Este ano, o imposto em Fortaleza alcança um total de 813.806 imóveis. Deste total, 184.164 imóveis estarão isentos do pagamento do IPTU, o que beneficia, principalmente, os imóveis com menor valor venal.

Mais notícias de Economia

Tags