MEIs: mais de 12,8 mil pedidos aprovados no Ceará para o Simples

Dos pedidos recebidos pela Receita, 552.341 ainda dependem de regularização de pendências com um ou mais entes federados (União, Estados, DF ou município). No Ceará, este quantitativo chega a 16.964.

No Brasil, em janeiro, foram registradas mais de 1.001.593 solicitações de opção pelo Simples Nacional , sendo 449.252 aprovadas. Destas, 12.863 foram no Ceará.

Entretanto, de acordo com a Receita, o resultado final está previsto para ser publicado a partir da 2ª quinzena de fevereiro.

O que é preciso para ingressar no Simples Nacional?

Para participar é necessário que o empreendimento esteja regular com as obrigações previstas em lei, como estar em dia com pagamentos do programa e ter cumpridas as normas trabalhistas e previdenciárias.

O prazo regulamentar vale para empresas que já estão em atividade e, após a confirmação da opção pelo Simples Nacional, tem efeito retroativo ao dia 1º de janeiro de 2024.

Para novas empresas, é possível aderir ao Simples Nacional em até 30 dias após a inscrição municipal ou estadual, com limite máximo de 60 dias de abertura do CNPJ, data considerada para efeito retroativo.

Como saber se o MEI foi regularizado?

A orientação nesses casos é que o contribuinte se informe pelo próprio sistema, no Portal do Simples Nacional, por meio da opção “Acompanhamento da Formalização da Opção pelo Simples Nacional”.

Nela é possível acessar o Relatório de Pendências, que reúne as observações e instruções para resolver as irregularidades e ingressar no programa.