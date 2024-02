Fies: prazo para complementar inscrições começa dia 7

O Edital n. 03/2024 do programa foi publicado na última sexta-feira, dia 2, no Diário Oficial da União

O Ministério da Educação (MEC) abre na próxima quarta-feira, dia 7, o prazo para complementar as inscrições postergadas para o primeiro semestre de 2024 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referentes aos processos seletivos realizados no primeiro e segundo semestre de 2023.

O Edital n. 03/2024 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) com o cronograma e os demais procedimentos relativos à complementação das inscrições foi publicado na última sexta-feira, dia 2, no Diário Oficial da União.

Passo a passo para complementar inscrições do Fies

Pelo calendário, a complementação das inscrições pode ser feita na página do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, a partir do dia 7 de fevereiro até as 23h59 do dia 9 do mesmo mês, no horário de Brasília (DF).