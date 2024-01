Lançamentos de prédios em 2023 superam casas em 982% em Fortaleza e RMF

Foram 1.044 casas contra 11.304 prédios no período, segundo levantamento do Sinduscon-CE e da Brain Inteligência Estratégica

Já Eusébio lançou mais unidades horizontais, com 383 casas solos ou em condomínios. Depois, estão Caucaia (356), Aquiraz (239), Fortaleza (34) e Itaitinga (32). Maracanaú não dispôs de unidades na amostra da pesquisa.

Fortaleza liderou o ranking de lançamentos verticais residenciais, com 7.576 prédios; seguida por Caucaia, com 2.410; Maracanaú, 671; Aquiraz, 326; Eusébio, 295; e Itaitinga, 26.

Os edifícios verticais superaram em 982,7% o número de unidades horizontais lançadas em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF) em 2023. Foram 1.044 contra 11.304 de janeiro a dezembro, sem considerar ambientes comerciais. Os dados são do Sindicato da Construção no Ceará (Sinduscon-CE) e da Brain Inteligência Estratégica.

A análise partiu de 313 empreendimentos, de 132 empresas. Destas, 186 estavam localizadas em Fortaleza e 127 na RMF. Os lançamentos consideraram a tabela lançada pelo mês ou ano do início das vendas.

Veja 7 bairros de Fortaleza com metro quadrado mais caro

Confira os bairros da capital cearense que lideraram o preço mais caro do metro quadrado em dezembro de 2023. Considera-se o valor para residenciais verticais.

Mucuripe: R$ 16.615

Meireles: R$ 16.302

Aldeota: R$ 13.475

Praia de Iracema: R$ 13.369

Varjota: R$ 13.365

Cocó: R$ 12.711

Guararapes: R$ 12.052

Fortaleza lança 5% mais unidades residenciais em 2023

O montante lançado em Fortaleza voltado às unidades residenciais, tanto verticais quanto horizontais, apresentou crescimento de 5% em 2023 — 7.610 — em relação a 2022 — 7.264.

Se considerar, no entanto, somente o quarto trimestre do ano passado, houve uma queda de 13% no total de lançamentos da capital — 2.369 — em comparação a igual período de 2022 — 2.714.

VGV em Fortaleza e RMF cai 24% em 2023

O Valor Geral de Vendas (VGV) lançado em Fortaleza e na Região Metropolitana caiu 24% de 2022 para 2023: R$ 6,18 bilhões e R$ 4,71 bilhões respectivamente.

O maior recuo foi no VGV residencial da capital, com queda de 27%, saindo de R$ 3,97 bilhões em 2022 para R$ 2,89 bilhões em 2023.