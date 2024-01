Valor Geral de Vendas do setor Imobiliário na RMF alcança R$ 4,7 bi em 2023

O setor imobiliário de Fortaleza e região metropolitana fechou o ano de 2023 com um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 4,7 bilhões. Crescimento de 18% em relação ao ano imediatamente anterior.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, dia 29, pela Comissão de Pesquisas (CPES) do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará (Sinduscon-CE).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O estudo realizado em parceria com a Brain Inteligência Estratégica mostra ainda que, no ano passado, houve 98 novos empreendimentos lançados no mercado, totalizando 7.610 unidades. Alta de 3% em comparação com 2022. A maior parte, 4.725 unidades, pertencem ao padrão econômico.