Ceará tem 7º maior saldo de empregos formais do País em 2023

Ao todo foram gerados 54 mil novos postos de trabalho no Estado ao longo do ano passado, mas dezembro termina com o fechamento de pouco mais de 3,7 mil vagas

O Ceará fechou o ano de 2023 com saldo de aproximadamente 54 mil novos postos formais de empregos, sendo o 7º melhor resultado do País, em números absolutos, e o 2º melhor da região Nordeste, perdendo apenas para a Bahia, que teve saldo de 71,9 mil novos empregos.

Apesar do saldo positivo registrado em 2023, o Ceará teve números negativos quando considerado o recorte de dezembro, quando foram fechados pouco mais de 3,7 mil postos de trabalho. Os dados são do Novo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

No último mês do ano, foram efetuadas 35.081 admissões no Estado e 38.806 desligamentos. O saldo verificado no mês passado foi, contudo, 56,6% menos negativo que o registrado em dezembro de 2022, quando foram fechadas cerca de 8,6 mil vagas formais.

Por sua vez, o salário médio real de admissão dos empregados no Ceará em dezembro de 2023 foi de R$ 1.770,52. O valor é -1,04% que o verificado em dezembro do ano anterior, quando o salário médio real de admissão no Ceará era de R$ 1,789,07.

