Um dia Internacional para a Proteção de Dados

“Com a crescente ameaça de violações de dados e a intensificação das regulamentações de proteção de dados, as empresas enfrentam obstáculos cada vez mais significativos para proteger as informações sensíveis de clientes e parceiros. A abordagem estratégica para enfrentar esses desafios inclui a implementação eficaz de soluções avançadas em nuvem e medidas robustas de segurança”, ressalta Leandro Stacheski, Head Customer & Cloud Managed Services da Keyrus, consultoria internacional especialista em Inteligência de Dados e Transformação Digital.

Segundo o Gartner, os gastos globais com nuvem pública chegarão a US$ 679 bi em 2024, impulsionados pelas necessidades empresariais e tecnologias emergentes, incluindo GenAI.

O especialista em dados e inovação e professor de MBA da FGV, Kenneth Corrêa, diz que um dos principais desafios é a dificuldade em compreender e controlar a quantidade de dados pessoais que são compartilhados online. “Muitas pessoas navegam na internet sem o conhecimento pleno de como suas informações estão sendo utilizadas ou a quem estão sendo disponibilizadas. A falta de transparência por parte de algumas empresas e a complexidade dos termos de serviço dificultam que os usuários façam escolhas informadas a respeito de sua privacidade”, ressalta.

Além disso, ao coletar dados sem obter consentimento explícito e informado, a empresa está desconsiderando os direitos fundamentais de privacidade de seus usuários. “Os riscos são variados: desde o uso indevido de informações pessoais para publicidade direcionada excessivamente intrusiva até o potencial de vazamento de dados sensíveis em caso de falhas de segurança. Isso pode levar a consequências graves como fraudes, roubo de identidade e perda financeira”, destaca o professor da FGV. Kenneth ressalta que é imprescindível que as empresas adotem práticas de coleta de dados responsáveis, transparentes e seguras, respeitando os regulamentos de proteção de dados, para minimizar esses riscos e proteger a privacidade dos indivíduos.

Atualmente, os principais desafios enfrentados pelas empresas no campo da proteção e privacidade de dados incluem a necessidade de adaptação às regulamentações em constante evolução, a proteção contra ameaças cibernéticas sofisticadas e a gestão eficiente de dados pessoais sensíveis.

De acordo com Leandro Stacheski, da Keyrus, "A proteção dos dados é uma prioridade absoluta nos dias de hoje. As empresas precisam adotar uma abordagem proativa, investindo em soluções de Cloud e Segurança que garantam a conformidade com regulamentações e fortaleçam as defesas contra ciberataques. A melhoria na área de privacidade de dados requer uma visão abrangente, abordando não apenas a conformidade, mas também a cultura organizacional e a conscientização dos colaboradores. A educação e o treinamento contínuo são elementos-chave para fortalecer a postura de segurança das empresas”.

Leandro completa. “Os dados das plataformas de dados em cloud têm o potencial de reformular a maneira como eles estão sendo convertidos em valor, ao mesmo tempo em que levam a escalabilidade e a flexibilidade a um novo patamar. É preciso proteger os ativos de dados e garantir que eles permaneçam protegidos e confidenciais”.