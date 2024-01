Magazine Luiza pode superar preocupações com aumento de capital de R$ 1,25 bilhão, diz Goldman Sachs

Ações da varejista (MGLU3) abriram em alta hoje na B3, chegando a subir 8,17%, a R$ 2,25, em meio ao otimismo do mercado. Crédito: Thais Mesquita

A Magazine Luiza pode superar as preocupações dos investidores em relação ao preço das ações, gerar flexibilidade e reduzir alavancagem após o aumento de capital de R$ 1,25 bilhão, divulgado no domingo, 28. É o que projeta o banco Goldman Sachs (GS) em relatório. O otimismo é compartilhado pelo mercado, já que os papéis ordinários da varejista (MGLU3) abriram em alta hoje na Brasil, Bolsa, Balcão (B3), chegando a subir 8,17%, a R$ 2,25. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo os analistas Irma Sgarz, Felipe Rached e Gustavo Fratini, há um mérito estratégico na transação, que deverá proporcionar maior flexibilidade financeira para a Magalu investir em "iniciativas-chave de crescimento".

"Vemos mérito no fato de que os acionistas controladores garantiram uma grande parte do aumento de capital (até 80% da colocação), pois isso demonstra o comprometimento deles", acrescentaram. O movimento conhecido como "follow-on", geralmente, tende a diminuir o preço das ações devido à diluição da participação de acionistas. No entanto, a transação da Magalu deverá reduzir essas preocupações, já que o aporte financeiro está garantido, conforme o GS. "(O movimento) permite à administração acelerar os investimentos em tecnologia, ao mesmo tempo em que intensifica a redução das despesas financeiras atualmente em curso", disse a varejista. Entenda a redução da alavancagem O Goldman Sachs prevê a redução da alavancagem da varejista — um dos principais indicadores do mercado financeiro —, equivalente à relação entre dívida líquida e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA, na sigla em inglês). A alavancagem da varejista estava em 6,2 vezes no terceiro trimestre de 2023, o mais recente divulgado. "Após a oferta, estimamos que a alavancagem, sob essa definição, seria reduzida para 5,7 vezes", estimam os analistas do GS.

Play

"Mantendo tudo mais constante, nossa expectativa para a alavancagem no quarto trimestre de 2023 cairia para 4,9 vezes", complementaram. No geral, quanto menor for a alavancagem de uma empresa, melhor. Analistas pontuam, porém, a necessidade de equilíbrio, pois, se a alavancagem for baixa demais, significa que não há investimentos, o que também ocasiona preocupações. O GS mantém uma recomendação "neutra" para as ações da Magazine Luiza (MGLU3), com um preço-alvo de R$ 2,40 por papel ordinário.