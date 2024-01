Goldman Sachs registrou forte aumento de lucro no quarto trimestre de 2023

O banco de investimentos americano Goldman Sachs registrou um forte aumento de seu lucro líquido no quarto trimestre de 2023 em comparação com o ano anterior graças à corretagem de ações, embora seu desempenho no ano tenha diminuído.

A empresa financeira com sede em Nova York obteve lucro líquido de 1,9 bilhão de dólares (R$ 9,3 bilhões, na cotação atual) no último trimestre do ano passado, um aumento de 58% em relação ao mesmo trimestre de 2022, informou a instituição em um comunicado divulgado nesta terça-feira (16).

O lucro por ação aumentou para 5,48 dólares (R$ 26,8) frente a 3,32 dólares (R$ 16,9) um ano antes.