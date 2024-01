Concurso para perito médico federal será anunciado próxima semana, diz ministro

Em visita à Fortaleza, o ministro da Previdência Social (MPS), Carlos Lupi, anunciou que o concurso para perito médico federal será lançado na semana que vem com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil, Esther Dweck.

O concurso terá 1.500 vagas divididas por etapas. O número desta primeira fase será anunciado na próxima segunda-feira, 15. Segundo o ministro, a prioridade é atender onde há maior demanda médica.

"O concurso vai ser, principalmente, para o interior do Nordeste, do Norte, alguns do Centro-Oeste do Brasil, porque o Sul e o Sudeste já estão sendo relativamente bem atendidos de médicos", disse.