Governo divulga valores do seguro-desemprego deste ano; saiba detalhes

O Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE) divulgou nesta quinta-feira, 11, como ficam as faixas de rendas e os valores em relação ao seguro-desemprego.

O cálculo tem como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 2023, de 3,71%.

Em relação ao piso, o reajuste é feito de acordo com o valor do novo salário mínimo, de R$ 1.412. As demais faixas, porém, assim como o teto a ser pago, foram reajustados agora.