6 dicas para ter mais segurança na mudança de emprego

Mudanças na trajetória profissional muitas vezes são necessárias e podem representar um avanço importante na carreira. De acordo com dados do Infojobs, 90% das pessoas estão dispostas a trocar de emprego neste momento. Diante desse cenário, os profissionais precisam avaliar a remuneração e benefícios, mas também se o formato de trabalho, modelo de contratação, requisitos técnicos e comportamentais para a colocação e cultura da empresa estão de acordo com as metas pessoais.

Entenda se a nova empresa tem o que você procura

Para Miklos Grof, CEO da Company Hero, plataforma que protege e garante a renda, a saúde e os bens de profissionais que atuam por conta própria e donos de negócio, a falta de informações adequadas sobre o mercado de trabalho pode desencorajar profissionais a buscarem melhores oportunidades.

“Quem não conhece alguém que gostaria de mudar de emprego, mas tem medo? Esse sentimento é bastante comum e pode surgir nos profissionais por falta de informação para planejar essa mudança de forma segura, sem prejudicar a estabilidade financeira”, afirma.