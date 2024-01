Refis no Ceará: primeiro prazo para conseguir desconto termina nesta quinta, 28

Encerra nesta quinta-feira, 28, parte do prazo para aderir ao desconto no Programa de Recuperação Fiscal do Governo do Estado (Refis 2023), incluindo os que almejam 100% de abatimento em multas e juros.



Podem participar aqueles que possuem débitos com o Fisco desde que os fatos geradores tenham acontecido até 31 de dezembro de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A data final de adesão do dia 28 atinge também as multas aplicadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) até o ano passado.