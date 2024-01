Ceará fechou 2023 com queda de 13% nas exportações e déficit de US$ 1,12 bilhão

Ceará teve queda em número de exportações e importações em 2023 Crédito: FÁBIO LIMA

As exportações cearenses totalizaram US$ 2,03 bilhões em 2023, numa queda de 13,1% do registrado em 2022, que foi de US$ 2,34 bilhões, de acordo com números divulgados pelo Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). As importações tiveram uma baixa ainda maior, indo de US$ 4,9 bilhões no ano anterior para US$ 3,16 milhões, um recuo de 35,6%. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os resultados deixaram o Estado com um déficit de mais de US$ 1,12 bilhão.

Com os números do ano, o Ceará tem participação de apenas 0,6% das exportações de todo o País, sendo o 17º no ranking de unidades da federação. Nas importações, a presença do Estado é um pouco superior, representando 1,31% do total do Brasil, ficando em 14º entre os estados. Leia mais Ceará registra maior volume mensal de exportações do ano em outubro Sobre o assunto Ceará registra maior volume mensal de exportações do ano em outubro Apesar da baixa no acumulado do ano, dezembroregistrou alta em relação ao igual período do ano anterior. Foram US$141milhões em produtos exportados, ante US$ 126 milhões no 12º mês de 2022. Nos itens importados, entretanto, houve queda no último mês de 2022.Foram US$260milhõesem itens chegando ao Estado, ficando abaixo dos US$ 330 milhões registrados em dezembro de 2022. Veja os principais produtos em exportação e importação no Ceará Os produtos que o Ceará mais exportou em 2023 foram os semiacabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço, que representam mais da metade do que o Estado exportou no período, com participação de 53%. Em seguida aparecem os calçados (13%), frutas e nozes não oleaginosas (7,6%) e demais produtos da indústria de transformação (4,1%). Outros itens têm participação menor que 3%.

Já em relação às importações, o destaque foi o carvão não-aglomerado, que representou 15% dos itens trazidos ao Ceará. Depois aparecem os compostos organo-inorgânicos (10%), válvulas e tubos termiônicas (6,9%), óleos combustíveis de petróleo (6,8%), trigo e centeios não moídos (6,6%) e veios de transmissão e manivelas (5,2%). Balança comercial no Brasil tem superávit recorde de US$ 98,838 bi em 2023

Impulsionada pela safra recorde de soja e pela queda das importações, a balança comercial do Brasil encerrou 2023 com superávit recorde de US$ 98,839 bilhões. O resultado representa alta de 60,6% sobre 2022, pelo critério da média diária, e é o maior desde o início da série histórica em 1989.