Exportações cearenses caem 14% e Estado supera US$ 1 bilhão de déficit

As exportações cearenses totalizaram US$ 133 milhões em novembro, numa queda de 40,35% ante outubro, quando alcançou o maior volume do ano, US$ 233 milhões. As importações também caíram de US$ 258 milhões para US$ 210, um recuo de 18,60%, de acordo com números divulgados pelo Comex Stats. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O saldo negativo também se reflete no acumulado do ano. De janeiro a novembro, foram US$ 1,89 bilhão de produtos exportados, 14,6% a menos do que o registrado no igual período do ano passado, fazendo com que o Estado tenha participação de apenas 0,6% das exportações do País, sendo o 17º no ranking de unidades da federação.

Em importações, o revés foi ainda maior. Foram US$ 2,91 bilhões em itens chegando ao Estado nos 11 primeiros meses do ano, uma queda de 36,4% em relação a 2022. A participação do Ceará foi de 1,32% nas importações nacionais, o 14º maior índice do Brasil. Leia mais Ceará registra maior volume mensal de exportações do ano em outubro Sobre o assunto Ceará registra maior volume mensal de exportações do ano em outubro Os resultados deixam o Estado com um déficit de mais de US$ 1 bilhão. De acordo com a gerente do Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Karina Frota, a queda nas exportações resulta de fatores macroeconômicos. "Lembro que no ano passado, tivemos um resultado excelente, com incremento de quase 30% em alguns setores. Em 2023, China retornou ao mercado e a normalização dos preços dos fretes", disse. Veja os principais produtos em exportação e importação no Ceará Os produtos que o Ceará mais exportou foram os semiacabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço, que representam mais da metade do que o Ceará exportou até novembro, com participação de 54%.

Em seguida aparecem os calçados (13%), frutas e nozes não oleaginosas (7,4%) e demais produtos da indústria de transformação (4,1%). Outros itens têm participação menor que 3%. Já em relação às importações, o destaque foi o carvão não-aglomerado, que representou 14% dos itens trazidos ao Ceará. Depois aparecem os compostos organo-inorgânicos (11%), óleos combustíveis de petróleo (7,1%), válvulas e tubos termiônicas (6,6%) e veios de transmissão e manivelas (4,9%).