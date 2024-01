Confederações se unem para derrubar reoneração de 17 setores pelo Congresso

Além disso, reforçam que todas as medidas propostas aumentam o ônus tributário e o custo de empregar no Brasil, prejudicando a competitividade dos setores.

Segundo o texto, o setor produtivo "recebeu com surpresa e inconformismo as medidas de aumento de tributação anunciadas no final de 2023 e a forma como foram efetivadas, por meio da MP 1202, sem diálogo prévio com as entidades."

Também é questionada pelas entidades a concorrência desigual que enfrentam com as importações, em especial com o comércio eletrônico internacional, que não paga os mesmos tributos do setor produtivo nacional.

"Uma situação que já nos impõe a necessidade de questionarmos judicialmente tal equívoco. E que, se revertida, se converterá em uma grande oportunidade para, ao mesmo tempo, aumentar a arrecadação federal e garantir a justiça tributária entre a produção nacional e as importações."



As Confederações afirmaram ainda que entendem a importância de buscar o ajuste das contas públicas, porém, o que tem se observado é o "aumento das despesas do setor público e a busca do equilíbrio

fiscal com o aumento contínuo da receita."

Por fim, os setores explicam que consideram o diálogo o único caminho e que é preciso a participação de todos na busca das convergências e dos entendimentos.

Entenda como funcionará a reoneração gradual

Na última sexta-feira de 2023, o Governo Federal publicou, no Diário Oficial da União (DOU), uma Medida Provisória (MP) com uma série de ações para cumprir a meta de déficit zero das contas públicas em 2024.