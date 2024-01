Paquetá vai pagar rescisões de demitidos no Ceará após processo no MPT

A Paquetá Calçados anunciou que os funcionários cearenses demitidos de sua operação em Pentecoste devem receber os valores devidos após tratativas da empresa com o Ministério Público do Trabalho (MPT) avançarem.

"As tratativas com relação ao pagamento das rescisões está sendo feito diretamente com o Ministério Publico e o término da entrega das chaves da conectividade vai ocorrer na próxima semana", diz a empresa.

Ao O POVO , a empresa gaúcha afirma que, além do retorno sobre as rescisões, deve terminar de entregar a chave de acesso ao FGTS nesta semana.

No entanto, de acordo com funcionários, na ocasião eles foram informados dos valores que teriam direito de receber, mas não receberam o montante e ainda denunciam que a empresa cobrou assinatura de documentos em que constava que o dinheiro havia sido pago .

O POVO procurou o MPT para se manifestar sobre o caso. De acordo com a entidade, houve uma audiência virtual com a empresa no último dia 14 de dezembro em que a Paquetá precisou explicar sobre a forma como funcionários foram demitidos no primeiro semestre de 2023.

A empresa tem até fevereiro para explicar sobre demissões ocorridas no 1º semestre de 2023, apresentando provas que certifiquem que as demissões foram legais.

A saída da empresa do Ceará é conturbada, pois cinco meses antes de comunicar os funcionários do fechamento da operação, a Paquetá havia assinado um Termo de Compromisso com o Governo do Estado.

O documento previa que o Estado liberasse R$ 23 milhões em créditos tributários, inclusive adiantando valores, para que a empresa não demitisse funcionários ou encerrase sua operação industrial pelos 31 meses seguintes.

Na época do acordo, a empresa ainda estava em recuperação judicial desde 2019, e conforme O POVO apurou, o acordo com o Estado foi informado ao juízo responsável pelo processo.

Elmano de Freitas, governador do Ceará, deu detalhes sobre a situação com a Paquetá Calçados em entrevista ao O POVO Crédito: FCO FONTENELE

No entanto, em novembro, dias antes da Paquetá anunciar as demissões no Ceará, a sua recuperação judicial foi encerrada pela Justiça, mesmo o juiz responsável Alexandre Kosby Boeira, destacando que, apesar de ter pago R$ 7,37 milhões em dívidas aos credores, que seria "impensável" supor que a empresa recuperaria brevemente a relevância de outrora.

Conforme O POVO publicou no último dia 19 de dezembro, em meio ao movimento da empresa, descumprindo o Termo de Compromisso assinado, o Governo do Estado tem buscado diálogo.

Ainda assim, há plano do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), de que a empresa restitua o Estado com o "troco" do crédito tributário que foi adiantado, já que ficou apenas cinco meses após a assinatura.

Atualizado às 12h50min

