Saída de navio da Petrobras do Pecém indispõe Prates e Sindipetro

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates visitou a Lubnor, em Fortaleza Crédito: Galba Sandras/Petrobras/Divulgação

O fim da operação do terminal de regaseificação da Petrobras no Porto do Pecém motivou o Sindicato dos Petroleiros do Ceará e Piauí (Sindipetro/CE-PI) a postar uma nota de repúdio nas redes sociais contra a decisão. Na publicação, o presidente da Companhia, Jean Paul Prates, respondeu pedindo que o motivo da mudança seja esclarecido. "Faltou vocês explicarem que esta medida não se deu por decisão voluntária da Petrobras!", postou inicialmente, e completou com mais uma resposta: "O relato, do jeito que está, coloca a atual gestão sob suspeita de má gestão ou de atender a 'interesses'. REPUDIO IMEDIATAMENTE e peço que esclareçam devidamente a história toda como deve ser." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No entanto, ele apagou as mensagens cerca de 30 minutos depois de publicá-las. Veja:

Quem decidiu pela mudança foi da Cipp SA, que administra o Porto do Pecém, no início do ano passado. A mudança segue a estratégia cearense para viabilizar o hub de hidrogênio verde. O píer 2, onde estava o navio, será dedicado exclusivamente para as operações estimadas em 1 tonelada anual de hidrogênio e amônia verdes. As obras devem começar até o primeiro trimestre deste ano e tem previsão de até cinco anos de duração. O prazo segue o cronograma de instalação dos projetos de H2V com pré-contrato assinado com o Estado. Repúdio do Sindipetro "O imbróglio, que envolvia a devolução do píer 2 pela Petrobras, sempre pareceu favorecer empresas internacionais (principalmente holandesas) em detrimento à estatal. É inadmissível que um negócio já constituído e que garante a segurança energética nacional seja substituído por promessas, mesmo se tratando dos cobiçados hidrogênio e amônia verdes", diz a nota.