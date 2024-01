Saiba como receber o boleto do IPTU e da Taxa do Lixo por WhatsApp ou e-mail

O contribuinte poderá escolher adotar o serviço para os dois tributos ou só para o IPTU ou apenas para a taxa de lixo. Crédito: FCO FONTENELE

A prefeitura de Fortaleza começa a emitir na próxima semana os boletos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos, conhecida por Taxa do Lixo de 2024. Mas você sabia que é possível solicitar o envio pelo WhatApp ou email? O recurso está disponível aos contribuintes desde outubro do ano passado, mas a distribuição não é automática, o contribuinte precisa manifestar interesse em receber o boleto desta forma. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O link para preenchimento com os dados do contribuinte está disponível em formato de banner no Fortaleza Digital e no site da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin).

Passo a passo para solicitar o boleto do IPTU e Taxa do lixo por email

Ao acessar o link, será necessário inserir o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e a data de nascimento no caso de pessoas físicas. Já as pessoas jurídicas necessitarão do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e da data de criação da empresa. É possível selecionar as opções de recebimento por e-mail, WhatsApp ou ambos. O contribuinte também poderá escolher adotar o serviço para os dois tributos ou só para o IPTU ou apenas para a taxa de lixo. Os boletos referentes aos tributos de 2024 deverão chegar na modalidade escolhida a partir de janeiro, após o contribuinte autorizar o envio, de acordo com o órgão. "O contribuinte receberá os documentos de arrecadação para pagamento à vista em cota única e das parcelas, caso opte por essa modalidade", conforme comunicado oficial.

Desconto extra para quem pagar IPTU e Taxa do lixo juntos No último dia 28, em entrevista na rádio O POVO CBN, o prefeito José Sarto (PDT) informou que neste ano haverá desconto extra para quem pagar à vista os dois tributos juntos. "O contribuinte que optar por pagamento em cota única, além do desconto que vai ser dado no IPTU e na Taxa do Lixo, terá direito a um desconto adicional, além dos descontos já previstos", afirmou o prefeito. A Prefeitura ainda vai anunciar, no entanto, de quanto seria esse desconto extra porque a Taxa do Lixo é escalonada, por metragem do terreno, e como será o calendário de pagamentos dos tributos neste ano.