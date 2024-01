Novas regras para cobrança de juros no cartão de crédito começam nesta terça, 2

Rotativo do cartão de crédito não permite que juros de faturas em atraso ultrapassem 100% do valor original da dívida

O rotativo do cartão de crédito conta com novas regras a partir desta terça-feira, 2. No caso de atrasos na fatura, os juros acumulados não poderão ultrapassar 100% do valor original da dívida .

O CMN aprovou as novas regras do rotativo na última reunião do ano passado, no dia 21 de dezembro, de acordo com o Ministério da Fazenda. Entretanto, não houve alteração nas medidas do parcelado sem juros.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o passo é importante para corrigir distorções do sistema bancário brasileiro, pois os juros altos acumulados levavam a dívidas até dez vezes maiores que o valor original. As informações são da Agência Gov.

"A pessoa devia R$ 1.000 no cartão, dali a X meses estava em R$ 10 mil, e não conseguia mais pagar. O Desenrola mostrou o quê? Que os descontos chegavam às vezes a 95%, 97%, por quê? Porque os juros acumulados eram de tal ordem que, mesmo dando esse desconto, compensava para o banco receber”, explica Haddad.

Segundo o ministro, não houve autorregulação do setor, o que levou a decisão do CMN, em meio às tentativas do Governo Federal de diminuir o número de endividados no País e evitar as altas dívidas.

Desenrola Brasil

A Agência Gov informou que a primeira fase do programa Desenrola Brasil, finalizada no dia 31, contou com 32,5 bilhões de dívidas negociadas e beneficiou mais de 11 milhões de pessoas.

A Faixa 1 do Desenrola, iniciada em outubro, foi prorrogada até o dia 31 de março de 2024 por meio de negociações via plataforma online.