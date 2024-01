MEC vai recompor cortes no orçamento das universidades, diz Camilo

Ministro disse que vai recompor os cortes nos recursos das instituições no valor de R$ 1,7 bilhão. A declaração foi dada nesta sexta-feira, 29, em Fortaleza, durante assinatura de protocolos de intenções para destinação da estrutura do Acquario Ceará

A declaração do ministro foi dada nesta sexta-feira, 29, em Fortaleza, durante assinatura de protocolos de intenções para destinação da estrutura do Acquario Ceará às futuras instalações do Campus Iracema, da Universidade Federal do Ceará (UFC).

A própria pró-reitoria de Planejamento e Administração (Proplad) da UFC já havia se manifestado sobre necessitar de R$ 200 milhões para sustentar os gastos orçados em 2024, conforme O POVO publicou.

A estimativa é de que a instituição de ensino superior receberá R$ 30 milhões menos, cerca de R$ 170 milhões.

Segundo a Andifes, o valor aprovado pelo Congresso para a Lei Orçamentária Anual (LOA) do próximo ano representa repasses de pouco mais de R$ 5,9 bilhões para as instituições federais.

A liberação e execução do orçamento se dará ao longo do ano de 2024.

Em até 30 dias depois da aprovação da Lei, o Governo Federal divulgará o calendário de liberação dos limites de empenho para o ano.