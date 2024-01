Carrefour da Maraponga vai virar Atacadão

A Conversão do supermercado foi opção do grupo Carrefour, que disse entender a bandeira como mais adequada às necessidades dos clientes

O hipermercado Carrefour do bairro Maraponga, em Fortaleza, vai mudar a bandeira e virar Atacadão . A unidade é a mais antiga do grupo na capital cearense e passa pela mudança por uma opção do Grupo Carrefour Brasil, detentor das duas marcas.

Perguntado sobre o motivo para a mudança, o Grupo disse ao O POVO que a decisão se deu por atender melhor às necessidades dos clientes daquela região da cidade.

Veja a nota do Grupo Carrefour

O Grupo Carrefour Brasil confirma que a unidade do hipermercado Carrefour na região de Maraponga será adaptada e convertida para o formato de atacarejo, com a bandeira Atacadão. Após analisarmos a localidade e o perfil dos consumidores, concluímos que uma unidade do Atacadão seria a melhor oferta para atender as necessidades dos clientes.



