Fábrica de carros voadores ficará no município de Itaitinga, no Ceará

Ele ressaltou que teve, durante a manhã desta quinta, 21, uma reunião com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e que há uma previsão de que que o voo inaugural possa ser realizado até o meio do ano que vem, em Fortaleza.

A fábrica de carros voadores no Ceará ficará no município de Itaitinga. O preço médio é avaliado em R$ 2,1 milhões por aeronave .

"A partir da primeira semana de janeiro a gente vai continuar a partir para a construção do primeiro protótipo, que é mais refinado que esse, para que, mais ou menos na metade do ano que vem, a gente ter o primeiro voo, que vai ser realizado em Fortaleza", disse o CEO.

O reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Wally Menezes, disse, em tom de brincadeira, que quando a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizar, o primeiro voo será do prédio BS Design até a sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Durante o evento, também foi anunciada uma parceria com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), que também ganhará uma sede no Ceará. Ruan se mostrou entusiasmado com o negócio, principalmente porque ele também é aluno da instituição, e que esperam ter um boom tecnológico na capital cearense no futuro.



"Eles (ITA) estão bastante interessados, envolvidos, e a gente poder fazer vários projetos aqui, juntamente também com o Instituto Federal do Ceará. Essa parceria com certeza vai trazer outras empresas, outras startups, e a gente quer, realmente, fazer um boom tecnológico aqui em Fortaleza, que é o grande objetivo final das três instituições", completou.

O modelo que pretende ser a junção de um carro e um helicóptero elétrico, denominado eVTOL Genesis X1, foi apresentado no BS Design, na Capital.

Projeto tem investimento de R$ 100 milhões

O projeto, desenvolvido pela startup cearense Vertical Connect e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), conta com investimentos de R$ 100 milhões dos sócios-fundadores para a instalação de uma fábrica no Ceará.