Tensão aumenta e acordo para usina de dessalinização falha; entenda

O grupo de trabalho formado para buscar uma solução amigável para a instalação de uma usina de dessalinização em Fortaleza não chegou a acordo e foi encerrado após tensões. Uma nota conjunta foi divulgada, evidenciando problemas.

O novo desacordo é só mais um capítulo de um problema que iniciou com ameaças que incluem um "apagão" de internet no Brasil.

Agora, na busca por uma solução amigável, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e Companhia de Águas e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece) lideraram grupo de trabalho com participação de representantes do Consórcio Águas de Fortaleza, das operadoras detentoras de cabos submarinos e Associações Conexis e Telcomp.