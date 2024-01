Opep mantém previsão para alta na demanda global por petróleo em 2023 e 2024

Já do lado da oferta, a Opep continua a prever que haverá crescimento de 1,8 milhão de bpd na oferta de fora do cartel em 2023. O resultado é puxado por EUA, Brasil, Casaquistão, Noruega, Guiana, México e China.

A projeção para o crescimento dos Estados Unidos foi revisada a 2,4% em 2023 e a 1,0% em 2024.

Para a zona do euro, ela seguiu em alta de 0,2% em 2023 e de 0,5% em 2024.

No caso da China, foi mantida em alta de 5,2% em 2023 e de 4,8% em 2024. No caso da Índia, as projeções de crescimento estão em 6,5% neste ano e 5,9% no seguinte, e no da Rússia em 2,2% e 1,3%, respectivamente.