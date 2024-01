Avanço da matriz elétrica no Ceará alcança 101,5 MW até novembro

O resultado no Estado foi um dos que contribuíram para que o Brasil ultrapassasse o crescimento da matriz elétrica apresentado em todo o no ano passado

O avanço da matriz elétrica no Ceará alcançou 101,5 megawatts (MW0) até novembro deste ano. É o oitavo estado do País e o sexto o Nordeste em expansão.

Destaque para os maiores avanços até 30 de novembro para as seguintes unidades da Federação: Rio Grande do Norte (2.035,2MW), Minas Gerais (2.025,7 MW) e Bahia (1.992,5 MW).

Segundo o relatório, as usinas eólicas e solares centralizadas responderam por 90,4% desse avanço, com a entrada em operação de 7.608,4 MW em 2023.

O dado vem de aferição do Sistema de Informações de Geração (Siga) da autarquia, atualizado todos os dias com a operação das usinas e informações de empreendimentos outorgados em fase de construção.

Somente em novembro houve entrada de operação comercial de 24 usinas, sendo 13 eólicas (241 MW), 10 centrais solares fotovoltaicas (360 MW) e uma pequena central hidrelétrica (12).

Mas no acumulado do ano, até novembro, a operação comercial somou 245 usinas, com 7.608,4 MW de eólicas. Ou seja, 90,4% da capacidade instalada no ano.

Veja o ranking da expansão em 2023

Rio Grande do Norte 2.035,2 MW

Minas Gerais 2.025,7 MW

Bahia 1.992,5 MW

Pernambuco 625,5 MW

Piauí 614,8 MW

Paraíba 330,9 MW

Rio de janeiro 153,9 MW

Ceará 101,5 MW

São Paulo 98,7 MW

Santa Catarina 78,8 MW

Acre 69,5 MW

Paraná 50,4 MW

Mato Grosso 48,7 MW

Goiás 47,7 MW

Amazonas 44,4 MW

Alagoas 40 MW

Mato Grosso do Sul 21,5 MW

Roraima 20,5 MW

Rio Grande do Sul 11,8 MW

Fonte: Aneel