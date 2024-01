Número de planos odontológicos cresce 9,07% em um ano no Ceará

Embora expressivo, o aumento foi ligeiramente inferior ao verificado em termos nacionais, que ficou em 8,1% Já na comparação com o mês imediatamente anterior, o crescimento foi de 1%, pouco acima da expansão desse mercado no País, que foi de 0,9%.

Por sua vez, o número de beneficiários de planos de assistência médica no Ceará teve alta tímida no período analisado, cerca de 0,7%, passando de 1.338.719 em outubro do ano passado para 1.348.817 em outubro deste ano.

No Brasil, o crescimento foi de 1,9%. Já na comparação com o mês imediatamente anterior, o avanço em termos estaduais foi de 0,1%, enquanto no contexto nacional esse número ficou praticamente estável com pequeno recuo de 0,02%.

Quando se compara a razão entre o número de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos com o de planos de assistência médica, o percentual é de 90,2%, superior ao verificado nacionalmente, que é de 63,2%. Vale lembrar que não necessariamente quem é beneficiário de planos odontológicos também seja de algum plano de assistência médica.

A propósito, a taxa de cobertura por planos exclusivamente odontológicos no Ceará é de 14,4%, pouco abaixo da nacional, que é de 16,5%. Nesse sentido, o Estado é o sétimo do País e o terceiro do Nordeste no número de beneficiários desse tipo de cobertura de saúde. Ao todo, 2.806 planos odontológicos estão ativos em território cearense, com 131 operadoras ativas.

Por modalidade, predominam os planos coletivos, que têm 833.917 beneficiários no Estado (dos quais 765.120 são empresariais e 68.797 são do tipo por adesão), ante 408.084 beneficiários dos planos individuais ou familiares. Há ainda 198 beneficiários no Ceará de planos cuja modalidade não foi identificada pela ANS.

Voltando a falar do cenário nacional, no comparativo entre outubro de 2023 e outubro de 2022, o setor registrou crescimento no número de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos em 26 unidades federativas, sendo São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro os estados com maior crescimento em números absolutos, respectivamente.