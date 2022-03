No Ceará, planos de assistência médica alcançam 1,3 milhão de beneficiários

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibilizou a atualização dos números de beneficiários de planos de saúde relativa a janeiro de 2022. O setor segue em crescimento e totaliza, no primeiro mês do ano, 48.945.306 usuários em planos de assistência médica em todo Brasil, sendo 1.304.842 apenas no Ceará. No comparativo com as demais unidade federativas, o Estado ocupa a nona posição.

No geral, nos planos médico-hospitalares, em um ano houve crescimento de 1.453.868 beneficiários - o equivalente a 3,06% de aumento em relação a janeiro de 2021. No comparativo de janeiro de 2022 com dezembro de 2021, o crescimento foi de 12.595 usuários.

Em relação aos planos exclusivamente odontológicos, o Brasil registra 29.225.556 em todo País, desse montante 1.063.263 estão no Estado. Em todo o País, o aumento foi de 2.424.856 beneficiários em um ano – o que representa 9,04% de crescimento no período – e de 52.362 na comparação de janeiro de 2022 com dezembro de 2021.

No comparativo com janeiro de 2021, o setor registrou evolução de beneficiários em planos de assistência médica em 25 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina os que tiveram o maior ganho em números absolutos. Entre os odontológicos, 25 unidades federativas registraram crescimento no comparativo anual, sendo São Paulo, Minas Gerais e Paraná aqueles com maior crescimento em números absolutos.

É importante frisar que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

