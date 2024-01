Bolsa Família chega a 21,06 milhões de beneficiários e bate recorde; entenda

Nos 12 meses de 2023, a média de valor investido pelo Governo Federal no Bolsa Família foi de R$ 14,1 bilhões por mês, a maior já registrada desde o início do benefício, em 2004. Em 2022, até então o maior valor, foi de R$ 7,8 bilhões, quase metade.

Pagamento dezembro

Na segunda-feira, 11, será iniciado os pagamentos do Bolsa Família em dezembro, o que reforça o marco inédito na história do auxílio do Governo. Com o repasse do benefício a 21,06 milhões de famílias, o valor médio de R$ 680,61 e o investimento de R$ 14,25 bilhões. Apenas no Ceará, em dezembro, são 1.472.528 famílias beneficiadas.

Os novos patamares são justificados pela concepção do novo Bolsa Família, lançado pelo Governo Federal oficialmente em março, quando o programa voltou a reconhecer e tratar de forma específica as diferentes composições de família.

Em dezembro, por exemplo, o Benefício Primeira Infância, adicional de R$ 150 para cada criança de zero a seis anos na composição familiar dos beneficiários, chega a 9,6 milhões de crianças a partir de um repasse de R$ 1,35 bilhão.

Outros benefícios complementares implementados em 2023 garantem um valor a mais de R$ 50 para cada gestante, nutriz e crianças e adolescentes de sete a 18 anos na composição familiar.

Nordeste tem mais famílias contempladas

Na divisão por regiões, o maior número de famílias contempladas pelo Bolsa Família em dezembro de 2023 está no Nordeste. São 9,48 milhões de famílias nos 1.794 municípios, a partir de um repasse de R$ 6,3 bilhões.