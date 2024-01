Cartão de crédito é o que mais abre brecha para a inadimplência, diz pesquisa

Para o diretor Inovação e Marketing na MFM Tecnologia, Luiz Sakuda, esse aumento pode ser atribuído, em parte, ao avanço das fintechs no mercado.

Os dados são do relatório "Raio x dos Brasileiros em Situação de Inadimplência" divulgado nesta quinta-feira, 7, e realizado por meio de uma parceria entre MFM Tecnologia e o Instituto Locomotiva.

Os indivíduos também acumulam dívidas do cheque especial (19%); de contas de serviços básicos, como luz, gás e água (17%); de impostos, como IPVA e IPTU (15%); de celular (14%); e compras feitas em lojas de departamento (12%).

Apenas 17% dos inadimplentes conhecem bem o Desenrola Brasil

O instituto também coletou impressões sobre o programa Desenrola Brasil, sendo que oito em cada dez endividados consideram a iniciativa importante para ajudar na vida financeira dos brasileiros. Outro ponto é que a maioria dos inadimplentes (76%) diz conhecer o programa.

No entanto, nota-se que somente 17% afirmam conhecer bem e 58% "só de ouvir falar", o que pode sugerir uma melhor divulgação sobre a ação. Uma das dúvidas, por exemplo, para 57%, é se seus débitos são ou não contemplados pelo programa.

De acordo com Renato Meireles, presidente do Instituo Locomotiva, o Desenrola é tão bom que pode estar sendo subaproveitado, sem uma comunicação eficaz com os que podem ser atingidos.